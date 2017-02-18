Глава МИД Ирана назвал миграционный указ Трампа «оскорблением для всей нации»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях Мюнхенской конференции по безопасности высказался по поводу нашумевшего иммиграционного указа Трампа.
Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Это было оскорблением всей нации, которая ни разу не совершала ни одного террористического акта. Вы не сможете найти ни одного иранца, совершившего хоть один из терактов против американцев».
Он добавил, что Иран осуждал все атаки на США, начиная с 11 сентября. Глава иранского МИД также подчеркнул, что иранские иммигранты являются одними из самых образованных и успешных в США, передает РИА Новости.
Ранее президент США подписал указ «о защите страны от терроризма», запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам семи мусульманских стран. Документ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Суд заблокировал действие указа, но администрация Трампа анонсировала подписание нового аналогичного документа.
Он добавил, что Иран осуждал все атаки на США, начиная с 11 сентября. Глава иранского МИД также подчеркнул, что иранские иммигранты являются одними из самых образованных и успешных в США, передает РИА Новости.
Ранее президент США подписал указ «о защите страны от терроризма», запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам семи мусульманских стран. Документ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Суд заблокировал действие указа, но администрация Трампа анонсировала подписание нового аналогичного документа.
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