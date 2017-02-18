Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.02, 05:12

Все билеты на бой Фёдора Емельяненко в США раскуплены

комментировать

Все билеты на бой Фёдора Емельяненко в США раскуплены

Все билеты на бой Фёдора Емельяненко в США раскуплены

Зрители раскупили все билеты на бой российского бойца Фёдора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

Как сообщает ТАСС, зрителями поединка, который состоится в ночь на воскресенье в Сан-Хосе, станут более 10 тысяч человек.

Стоимость билетов на бой Емельяненко — Митрион варьировалась от 32 до 1 тысячи долларов. Поединок пройдет в рамках шоу Bellator.

Фёдор Емельяненко по прозвищу Последний Император провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, из которых 11 завершились его победами (10 — нокаутом) и 5 — поражениями.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru