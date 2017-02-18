Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США

Американские историки поместили Барака Обаму на
12-ю строчку рейтинга всех американских президентов.
В первую тройку рейтинга вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Обама стал 12-м вслед за Вудро Вильсоном. Аутсайдерами списка признали Джеймса Бьюкенена, Эндрю Джонсона и Франклина Пирса.
В формировании рейтинга участвовали более 90 историков и других специалистов из ведущих американских университетов, отмечает РИА Новости. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по 10 показателям: умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.
Обама, согласно рейтингу, лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку. Наихудшие показатели у 44-го президента США в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-е место).
Предшественник Обамы на посту хозяина Белого дома Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчке из 43.
RESULTS: C-SPAN's new Historians Survey on Presidential Leadership: Top 10 https://t.co/g8JOEnIiS5 #cspanPOTUSsurvey pic.twitter.com/8aGdmD4HvF— CSPAN (@cspan) 17 февраля 2017 г.
В формировании рейтинга участвовали более 90 историков и других специалистов из ведущих американских университетов, отмечает РИА Новости. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по 10 показателям: умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.
Обама, согласно рейтингу, лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку. Наихудшие показатели у 44-го президента США в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-е место).
Предшественник Обамы на посту хозяина Белого дома Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчке из 43.
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