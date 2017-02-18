Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.02, 05:12

Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США

комментировать

Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США

Обама занял <nobr>12-е</nobr> место в рейтинге всех президентов США

Американские историки поместили Барака Обаму на 12-ю строчку рейтинга всех американских президентов.

В первую тройку рейтинга вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Обама стал 12-м вслед за Вудро Вильсоном. Аутсайдерами списка признали Джеймса Бьюкенена, Эндрю Джонсона и Франклина Пирса.


В формировании рейтинга участвовали более 90 историков и других специалистов из ведущих американских университетов, отмечает РИА Новости. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по 10 показателям: умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.

Обама, согласно рейтингу, лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку. Наихудшие показатели у 44-го президента США в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-е место).

Предшественник Обамы на посту хозяина Белого дома Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчке из 43.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru