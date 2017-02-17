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  • 18.02, 05:13
Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции. Турция, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции

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Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции

Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции

Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции
  • Фото: twitter.com

    • По официальным данным, в результате теракта на востоке Турции погиб ребенок, еще 15 человек пострадали.

    Гюнгер Азим Туна, губернатор провинции Шанлыурфа: «В результате нападения с применением заминированной автомашины в уезде Вираншехир погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения».

    Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, передает ТАСС.

    Взрыв произошел в городе Вираншехир у зданий, где расположены квартиры сотрудников местных судов и прокуратуры. По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Район ЧП оцеплен полицией, ведутся поиски организаторов и исполнителей теракта.

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