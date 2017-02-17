Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Турции

По официальным данным, в результате теракта на востоке Турции погиб ребенок, еще 15 человек пострадали.
Гюнгер Азим Туна, губернатор провинции Шанлыурфа: «В результате нападения с применением заминированной автомашины в уезде Вираншехир погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения».
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, передает ТАСС.
Взрыв произошел в городе Вираншехир у зданий, где расположены квартиры сотрудников местных судов и прокуратуры. По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Район ЧП оцеплен полицией, ведутся поиски организаторов и исполнителей теракта.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, передает ТАСС.
Взрыв произошел в городе Вираншехир у зданий, где расположены квартиры сотрудников местных судов и прокуратуры. По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Район ЧП оцеплен полицией, ведутся поиски организаторов и исполнителей теракта.
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