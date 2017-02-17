Петербуржцы увидят яркие образцы современной анимации

Новая сцена Александринки становится площадкой для участников Лондонского анимационного фестиваля.

Сегодня на Новой сцене Александринского театра в Петербурге представят ленты, вошедшие в программу одного из крупнейших международных конкурсов — Лондонского анимационного фестиваля. Среди них мультфильм «Метод проб и ошибок».



Некоторые из этих анимационных работ попали в шорт-лист «Оскара». По словам организаторов, смелые, порой провокационные, выполненные в разных жанрах и техниках мультфильмы демонстрируют тенденции в мире анимации и, конечно, раскрывают самые разные темы. Среди них поиск любви, кризис среднего возраста, неожиданное открытие смотрителя маяка и история человека со сверхспособностями.