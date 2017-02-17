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  • 18.02, 05:12
Петербуржцы увидят яркие образцы современной анимации. Санкт-Петербург, мультфильмы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцы увидят яркие образцы современной анимации

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Петербуржцы увидят яркие образцы современной анимации

Петербуржцы увидят яркие образцы современной анимации

    Новая сцена Александринки становится площадкой для участников Лондонского анимационного фестиваля.

    Сегодня на Новой сцене Александринского театра в Петербурге представят ленты, вошедшие в программу одного из крупнейших международных конкурсов — Лондонского анимационного фестиваля. Среди них мультфильм «Метод проб и ошибок».

    Некоторые из этих анимационных работ попали в шорт-лист «Оскара». По словам организаторов, смелые, порой провокационные, выполненные в разных жанрах и техниках мультфильмы демонстрируют тенденции в мире анимации и, конечно, раскрывают самые разные темы. Среди них поиск любви, кризис среднего возраста, неожиданное открытие смотрителя маяка и история человека со сверхспособностями.

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