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  • 18.02, 05:12

ФСБ задержала украинского диверсанта при попытке проникнуть в Крым

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ФСБ задержала украинского диверсанта при попытке проникнуть в Крым

ФСБ задержала украинского диверсанта при попытке проникнуть в Крым

Пограничники ФСБ РФ задержали участника украинского батальона «Аскер», пытавшегося проникнуть в Крым для осуществления диверсий.

Как сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ, задержанного зовут Сеит-Ибраим Эскендерович Зайтуллаев. Молодой мужчина 1997 года рождения пытался пересечь границу в обход пункта пропуска.

В ходе допроса Зайтуллаев рассказал, что больше года входил в состав крымско-татарского батальона им. Номана Челибиджихана, в котором готовили людей для диверсий в Крыму.

Из сообщения пресс-службы: «Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования „Аскер“».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ — «Незаконное пересечение государственной границы». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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