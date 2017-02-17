На питерском ринге сойдутся непримиримые болельщики ЦСКА и «Спартака»

Среди участников открывающегося во дворце спорта «Юбилейный» турнира по смешанным единоборствам будут Дмитрий Тебекин и Артур Тюльпаров.

У футбольных фанатов есть редкая возможность на кулаках, но официально выяснить, кто сильнее. В рамках предстоящего турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74, который откроется в Петербурге 18 февраля, на ринге сойдутся непримиримые болельщики ЦСКА и «Спартака».



Московских армейцев будет представлять Дмитрий Тебекин, в послужном списке которого четыре победы и два поражения, и его визави — Артур Тюльпаров по кличке Аллигатор, который всю жизнь болел за красно-белых и провел на профессиональном ринге всего один победный бой.



В истории российского футбола дерби между ЦСКА и «Спартаком» недаром называют главным, а противостояние радикальных болельщиков насчитывает не один десяток лет. Увы, но выяснить, не является ли рефери поединка поклонником петербургского «Зенита», пока не представляется возможным. По правилам имя судьи озвучивают за несколько часов до поединка.