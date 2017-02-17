Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.02, 05:12
Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню. Ленинградская область, Санкт-Петербург, животные, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню

комментировать

Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню

Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню

    Трехмесячная африканская хищницу, которая привыкла к человеку, пройдет реабилитацию в центре, а после ее могут отправить в львиный питомник «Тайган» в Крыму.

    В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом теперь живет трехмесячная львица Бони. Для того чтобы подарить ей сначала беззаботное и безработное детство, а потом и более комфортные условия проживания, неравнодушным людям пришлось в течение недели собрать 150 тысяч рублей.

    Ее первые шаги по новому дому уверенные, но осторожные. За свои три месяца Бони, видимо, научилась терпеть бесконечные переезды, гастролируя с фотографом и сегодня, наверное, еще не может поверить, что путешествие из Новгорода в Петербург — это путь к новой хорошей жизни.

    Наталия Бондаренко    , ветеринарный врач Центра реабилитации диких животных «Велес»: «Точной информации о возрасте нет. Ее кондицию тоже трудной оценить. По крайней мере, жива, здорова. Свое нагонит».

    Хотя у Бони и прекрасный аппетит, и видимых повреждений нет, ей предстоит акклиматизация, обследование и по необходимости лечение. Ничего не знают зоологи и о вакцинации, поэтому пока львица будет на карантине. В ее распоряжении здесь коридоры, кабинет ветврача, даже кухня. Справляясь со стрессом, львица тщательно исследует свою территорию. И убедившись, что врагов нигде нет, уверенно занимает место на диване.

    Корреспондент НТВ Катерина Правдина навестила спасенную дикую кошку.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru