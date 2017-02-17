Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню

Трехмесячная африканская хищницу, которая привыкла к человеку, пройдет реабилитацию в центре, а после ее могут отправить в львиный питомник «Тайган» в Крыму.

В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом теперь живет трехмесячная львица Бони. Для того чтобы подарить ей сначала беззаботное и безработное детство, а потом и более комфортные условия проживания, неравнодушным людям пришлось в течение недели собрать 150 тысяч рублей.



Ее первые шаги по новому дому уверенные, но осторожные. За свои три месяца Бони, видимо, научилась терпеть бесконечные переезды, гастролируя с фотографом и сегодня, наверное, еще не может поверить, что путешествие из Новгорода в Петербург — это путь к новой хорошей жизни.



Наталия Бондаренко, ветеринарный врач Центра реабилитации диких животных «Велес»: «Точной информации о возрасте нет. Ее кондицию тоже трудной оценить. По крайней мере, жива, здорова. Свое нагонит».



Хотя у Бони и прекрасный аппетит, и видимых повреждений нет, ей предстоит акклиматизация, обследование и по необходимости лечение. Ничего не знают зоологи и о вакцинации, поэтому пока львица будет на карантине. В ее распоряжении здесь коридоры, кабинет ветврача, даже кухня. Справляясь со стрессом, львица тщательно исследует свою территорию. И убедившись, что врагов нигде нет, уверенно занимает место на диване.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина навестила спасенную дикую кошку.