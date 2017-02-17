Петербургские зоологи выкупили у новгородских фотографов львицу Боню

Трехмесячная африканская хищницу, которая привыкла к человеку, пройдет реабилитацию в центре, а после ее могут отправить в львиный питомник «Тайган» в Крыму.
В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом теперь живет трехмесячная львица Бони. Для того чтобы подарить ей сначала беззаботное и безработное детство, а потом и более комфортные условия проживания, неравнодушным людям пришлось в течение недели собрать 150 тысяч рублей.
Ее первые шаги по новому дому уверенные, но осторожные. За свои три месяца Бони, видимо, научилась терпеть бесконечные переезды, гастролируя с фотографом и сегодня, наверное, еще не может поверить, что путешествие из Новгорода в Петербург — это путь к новой хорошей жизни.
Наталия Бондаренко, ветеринарный врач Центра реабилитации диких животных «Велес»: «Точной информации о возрасте нет. Ее кондицию тоже трудной оценить. По крайней мере, жива, здорова. Свое нагонит».
Хотя у Бони и прекрасный аппетит, и видимых повреждений нет, ей предстоит акклиматизация, обследование и по необходимости лечение. Ничего не знают зоологи и о вакцинации, поэтому пока львица будет на карантине. В ее распоряжении здесь коридоры, кабинет ветврача, даже кухня. Справляясь со стрессом, львица тщательно исследует свою территорию. И убедившись, что врагов нигде нет, уверенно занимает место на диване.
Корреспондент НТВ Катерина Правдина навестила спасенную дикую кошку.
Ее первые шаги по новому дому уверенные, но осторожные. За свои три месяца Бони, видимо, научилась терпеть бесконечные переезды, гастролируя с фотографом и сегодня, наверное, еще не может поверить, что путешествие из Новгорода в Петербург — это путь к новой хорошей жизни.
Наталия Бондаренко, ветеринарный врач Центра реабилитации диких животных «Велес»: «Точной информации о возрасте нет. Ее кондицию тоже трудной оценить. По крайней мере, жива, здорова. Свое нагонит».
Хотя у Бони и прекрасный аппетит, и видимых повреждений нет, ей предстоит акклиматизация, обследование и по необходимости лечение. Ничего не знают зоологи и о вакцинации, поэтому пока львица будет на карантине. В ее распоряжении здесь коридоры, кабинет ветврача, даже кухня. Справляясь со стрессом, львица тщательно исследует свою территорию. И убедившись, что врагов нигде нет, уверенно занимает место на диване.
Корреспондент НТВ Катерина Правдина навестила спасенную дикую кошку.
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