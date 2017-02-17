В Петербурге зенитовский самолет протаранило погрузчиком

Самолет «Зенита» получил повреждения. Инцидент произошел днем в аэропорту Пулково.

Лайнер А319 готовился к рейсу Петербург — Сочи. Однако, по словам очевидцев, во время погрузки багажа автопоезд протаранил турбину воздушного судна и помял обшивку.



Пассажиров пересадили на запасной борт. Они отправились к Черному морю спустя час. Информацию о столкновении на летном поле подтвердили в авиакомпании «Россия».



Отметим, что поврежденный самолет имеет узнаваемое оформление. А319 декорирован цветами петербургского футбольного клуба. К тому же, по данным официального сайта команды, в это время зенитовский лайнер должен был отправиться в Сочи. Он совершал регулярный рейс. Игроков на борту не было.