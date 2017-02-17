Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.02, 05:13
В Петербурге зенитовский самолет протаранило погрузчиком. Пулково, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге зенитовский самолет протаранило погрузчиком

1 комментарий

В Петербурге зенитовский самолет протаранило погрузчиком

В Петербурге зенитовский самолет протаранило погрузчиком

    Самолет «Зенита» получил повреждения. Инцидент произошел днем в аэропорту Пулково.

    Лайнер А319 готовился к рейсу Петербург — Сочи. Однако, по словам очевидцев, во время погрузки багажа автопоезд протаранил турбину воздушного судна и помял обшивку.

    Пассажиров пересадили на запасной борт. Они отправились к Черному морю спустя час. Информацию о столкновении на летном поле подтвердили в авиакомпании «Россия».

    Отметим, что поврежденный самолет имеет узнаваемое оформление. А319 декорирован цветами петербургского футбольного клуба. К тому же, по данным официального сайта команды, в это время зенитовский лайнер должен был отправиться в Сочи. Он совершал регулярный рейс. Игроков на борту не было.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru