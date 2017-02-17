Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта

Мосгорсуд сегодня принял решение продлить срок ареста Эрику Китуашвили, которого подозревают в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере.
Основатель автомобильного сообщества Smotra.ru останется под стражей до середины следующего месяца.
Пресс-служба Мосгорсуда: «Постановлением Московского городского суда срок содержания под стражей в отношении Эрика Китуашвили продлен до 15 марта».
Расследование уголовного дела в отношении Китуашвили завершено. Обвиняемый знакомится с его материалами.
По версии следствия, основатель Smotra.ru в составе организованной группы инсценировал кражу нескольких машин. После этого он предоставил в страховую компанию ложные документы о хищениях авто, что входило в страховые случаи. Таким образом, ущерб, нанесенный мошенническими действиями страховой фирме превысил 8 миллионов рублей.
Пресс-служба Мосгорсуда: «Постановлением Московского городского суда срок содержания под стражей в отношении Эрика Китуашвили продлен до 15 марта».
Расследование уголовного дела в отношении Китуашвили завершено. Обвиняемый знакомится с его материалами.
По версии следствия, основатель Smotra.ru в составе организованной группы инсценировал кражу нескольких машин. После этого он предоставил в страховую компанию ложные документы о хищениях авто, что входило в страховые случаи. Таким образом, ущерб, нанесенный мошенническими действиями страховой фирме превысил 8 миллионов рублей.
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