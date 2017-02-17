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  • 18.02, 05:12
Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта. аресты, Москва, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта

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Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта

Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта

Основателю Smotra.ru Китуашвили продлен арест до 15 марта

    Мосгорсуд сегодня принял решение продлить срок ареста Эрику Китуашвили, которого подозревают в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере.

    Основатель автомобильного сообщества Smotra.ru останется под стражей до середины следующего месяца.

    Пресс-служба Мосгорсуда: «Постановлением Московского городского суда срок содержания под стражей в отношении Эрика Китуашвили продлен до 15 марта».

    Расследование уголовного дела в отношении Китуашвили завершено. Обвиняемый знакомится с его материалами.

    По версии следствия, основатель Smotra.ru в составе организованной группы инсценировал кражу нескольких машин. После этого он предоставил в страховую компанию ложные документы о хищениях авто, что входило в страховые случаи. Таким образом, ущерб, нанесенный мошенническими действиями страховой фирме превысил 8 миллионов рублей.

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