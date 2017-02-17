Из столичной подземки исчезнут дежурные у эскалаторов

В Москве в скором времени не останется дежурных у эскалаторов. Эти работники будут сокращены, их место займут специалисты более широкого профиля, сообщили в
пресс-службе подземки.
Из сообщения пресс-службы: «Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах».
Отмечается, что контроль будет проводиться как у эскалатора, так и через видеокамеры. При этом будет сокращена должность дежурного, а вместо нее появится должность слесаря-электрика, передает «Интерфакс».
Из сообщения пресс-службы: «Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий».
В метрополитене заверили, что сотрудники, которые пройдут курсы повышения квалификации, на новых должностях будут зарабатывать больше.
Отмечается, что контроль будет проводиться как у эскалатора, так и через видеокамеры. При этом будет сокращена должность дежурного, а вместо нее появится должность слесаря-электрика, передает «Интерфакс».
Из сообщения пресс-службы: «Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий».
В метрополитене заверили, что сотрудники, которые пройдут курсы повышения квалификации, на новых должностях будут зарабатывать больше.
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