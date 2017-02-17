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  • 18.02, 05:12
На Ладожском озере эвакуировали рыбаков с треснувшей льдины. Ленинградская область, МЧС, охота и рыбалка, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Ладожском озере эвакуировали рыбаков с треснувшей льдины

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На Ладожском озере эвакуировали рыбаков с треснувшей льдины

На Ладожском озере эвакуировали рыбаков с треснувшей льдины

    Треснувший лед помешал зимней рыбалке в районе мыса Осиновец.

    Сегодня на Ладожском озере спасли двух рыбаков. В погоне за крупным уловом они отдалились от берега на 300 метров. Однако самостоятельно добраться до земли уже не смогли — треснул лед. Сигнал о бедствии рыбаки подали около полудня. После чего к Осиновецкому маяку выдвинулись спасатели.

    Рыбаков на воздушной подушке доставили на берег уже через час. Спасатели отметили, что любители подледного лова находились в удовлетворительном состоянии. Удалось ли им поймать крупную рыбу, не сообщается.

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