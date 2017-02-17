На Ладожском озере эвакуировали рыбаков с треснувшей льдины

Треснувший лед помешал зимней рыбалке в районе мыса Осиновец.

Сегодня на Ладожском озере спасли двух рыбаков. В погоне за крупным уловом они отдалились от берега на 300 метров. Однако самостоятельно добраться до земли уже не смогли — треснул лед. Сигнал о бедствии рыбаки подали около полудня. После чего к Осиновецкому маяку выдвинулись спасатели.



Рыбаков на воздушной подушке доставили на берег уже через час. Спасатели отметили, что любители подледного лова находились в удовлетворительном состоянии. Удалось ли им поймать крупную рыбу, не сообщается.