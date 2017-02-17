Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.02, 05:12
В столице открылся фестиваль «Московская масленица». зима, Масленица, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В столице открылся фестиваль «Московская масленица»

комментировать

В столице открылся фестиваль «Московская масленица»

В столице открылся фестиваль «Московская масленица»

    Хотя сам праздник начинается в понедельник, 20 февраля, в столице уже начали отмечать. Только на центральных площадях организованы 13 площадок, где можно попробовать блины. А всего в городе их будет больше трех десятков.

    Удивлять посетителей будут как известные столичные рестораны, так и совсем небольшие кафе. К примеру, на Манежной можно отведать блины с щучьей икрой, мясом, творогом и сгущенкой.

    Как обещают столичные власти, гостей ждет более 100 видов блинов. А одно из главных условий — цена за порцию должна начинаться от 50 рублей. Помимо этого, всю неделю будут идти народные гулянья, горожане смогут увидеть выступления уличных театров.

    Масленицу будут праздновать всю неделю. А в воскресенье по народному обычаю сожгут чучело зимы.

    Новости по теме

    Зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru