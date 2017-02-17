В столице открылся фестиваль «Московская масленица»

Хотя сам праздник начинается в понедельник, 20 февраля, в столице уже начали отмечать. Только на центральных площадях организованы 13 площадок, где можно попробовать блины. А всего в городе их будет больше трех десятков.

Удивлять посетителей будут как известные столичные рестораны, так и совсем небольшие кафе. К примеру, на Манежной можно отведать блины с щучьей икрой, мясом, творогом и сгущенкой.



Как обещают столичные власти, гостей ждет более 100 видов блинов. А одно из главных условий — цена за порцию должна начинаться от 50 рублей. Помимо этого, всю неделю будут идти народные гулянья, горожане смогут увидеть выступления уличных театров.



Масленицу будут праздновать всю неделю. А в воскресенье по народному обычаю сожгут чучело зимы.

