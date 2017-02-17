«Горячее сердце»: в Москве вручили награды самым мужественным детям страны

В столице сегодня вручили награды тем, кто пришел на помощь другим бескорыстно и зачастую с риском для собственной жизни. Большинство из них еще школьники, но уже успели показать необычайную для своих лет силу духа.
Специальный нагрудный знак «Горячее сердце» вручают тем детям и подросткам, которые совершили либо героический поступок, либо преодолели сложную жизненную ситуацию. В этом году в списке — 132 человека, семеро из них награждены посмертно, также в списке девять общественных организаций.
Торжественная церемония по традиции прошла в театре Российской армии. Пожалуй, это самая значимая российская награда для детей и подростков, хотя у нее нет статуса государственной. Однако этот проект поддерживают Минобороны, МВД, МЧС, а также министерство образования.
Среди награжденных сегодня самая обыкновенная школьница из Челябинска Оксана Юлдашева, Виталий Холевинский, который когда-то занимался плаванием, алтайский парень Александр Новиков, который любит играть в футбол. Но в жизни каждого из этих ребят наступил момент, когда им пришлось принимать самое сложное решение из всех. Им пришлось выбирать между жизнью другого и смертельным риском для себя.
Оксана спасла младшего брата при пожаре, в котором сама едва не погибла. Виталий Холевинский увидел тонущих детей в речке — их круг перевернулся. Двоих мальчиков он успел вытащить к берегу, третьего спасти не сумел. Александр Новиков пришел на помощь лучшему другу, который пострадал от удара молнии, попавшей в футбольные ворота. Разряд мог бы стать смертельным, если бы он вовремя не оказал товарищу первую помощь.
Торжественная церемония по традиции прошла в театре Российской армии. Пожалуй, это самая значимая российская награда для детей и подростков, хотя у нее нет статуса государственной. Однако этот проект поддерживают Минобороны, МВД, МЧС, а также министерство образования.
Среди награжденных сегодня самая обыкновенная школьница из Челябинска Оксана Юлдашева, Виталий Холевинский, который когда-то занимался плаванием, алтайский парень Александр Новиков, который любит играть в футбол. Но в жизни каждого из этих ребят наступил момент, когда им пришлось принимать самое сложное решение из всех. Им пришлось выбирать между жизнью другого и смертельным риском для себя.
Оксана спасла младшего брата при пожаре, в котором сама едва не погибла. Виталий Холевинский увидел тонущих детей в речке — их круг перевернулся. Двоих мальчиков он успел вытащить к берегу, третьего спасти не сумел. Александр Новиков пришел на помощь лучшему другу, который пострадал от удара молнии, попавшей в футбольные ворота. Разряд мог бы стать смертельным, если бы он вовремя не оказал товарищу первую помощь.
Комментарии