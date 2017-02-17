Генсек НАТО выступил за диалог с Россией «с предсказуемой позиции»

НАТО «твердо стоит на необходимости диалога с Россией». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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В ответ на это заявление Лавров заметил: «Я знаю, с позиции силы». Генсек НАТО продолжил диалог: «С предсказуемой позиции».
Сергей Лавров: «Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера».
ведут переговоры с Россией «с позиции силы». Это заявление прокомментировал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, попытки вести переговоры с Москвой с позиции силы бесперспективны.
Сергей Лавров: «Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера».
ведут переговоры с Россией «с позиции силы». Это заявление прокомментировал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, попытки вести переговоры с Москвой с позиции силы бесперспективны.
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