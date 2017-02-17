Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев

Турецкий режиссер Эюп Дирлик объявил о начале съемок сериала о сирийских беженцах в Турции «Мост жизни», в котором будут участвовать Анджелина Джоли и португальский футболист Криштиану Роналду.
По информации сайта Вести.Ru, в настоящий момент снимается трейлер, создание сериала начнется в марте.
Новый телепроект рассказывает о сирийской семье, которая была вынуждена бежать в Турцию из-за разгоревшегося на родине военного конфликта. Ожидается, что будет снято не менее трех сезонов. Помимо Джоли и Роналду, участвовать в сериале будет известная турецкая актриса Перихан Саваш.
Рекламный слоган проекта — «Вы останетесь там и умрете, или приедете сюда и будете жить». Официальных подтверждений от Джоли и Роналду по поводу участия в сериале пока нет.
Новый телепроект рассказывает о сирийской семье, которая была вынуждена бежать в Турцию из-за разгоревшегося на родине военного конфликта. Ожидается, что будет снято не менее трех сезонов. Помимо Джоли и Роналду, участвовать в сериале будет известная турецкая актриса Перихан Саваш.
Рекламный слоган проекта — «Вы останетесь там и умрете, или приедете сюда и будете жить». Официальных подтверждений от Джоли и Роналду по поводу участия в сериале пока нет.
Комментарии