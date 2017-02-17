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  • 18.02, 05:12

Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев

3 комментария
Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев

Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев

Джоли и Роналду снимутся в сериале о жизни сирийских беженцев
  • Фото Associated Press © 2017

    • Турецкий режиссер Эюп Дирлик объявил о начале съемок сериала о сирийских беженцах в Турции «Мост жизни», в котором будут участвовать Анджелина Джоли и португальский футболист Криштиану Роналду.

    По информации сайта Вести.Ru, в настоящий момент снимается трейлер, создание сериала начнется в марте.

    Новый телепроект рассказывает о сирийской семье, которая была вынуждена бежать в Турцию из-за разгоревшегося на родине военного конфликта. Ожидается, что будет снято не менее трех сезонов. Помимо Джоли и Роналду, участвовать в сериале будет известная турецкая актриса Перихан Саваш.

    Рекламный слоган проекта — «Вы останетесь там и умрете, или приедете сюда и будете жить». Официальных подтверждений от Джоли и Роналду по поводу участия в сериале пока нет.

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