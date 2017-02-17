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  • 18.02, 05:12
Черепаха обогнала зайца в 40-минутной «гонке»: видео. Facebook, животные, Интернет, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Черепаха обогнала зайца в 40-минутной «гонке»: видео

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Черепаха обогнала зайца в <nobr>40-минутной</nobr> «гонке»: видео

Черепаха обогнала зайца в 40-минутной «гонке»: видео

Черепаха обогнала зайца в <nobr>40-минутной</nobr> «гонке»: видео

    Более трех миллионов человек посмотрели видео состязания черепахи и зайца, которые должны были преодолеть небольшую трассу. Победа в неторопливой гонке, которая заняла 40 минут, вопреки ожиданиям многих, досталась черепахе.

    Черепахе потребовалось несколько десятков минут, чтобы достичь финиша. Между тем ее соперник так и не приблизился к линии. Заяц предпочел посидеть на травке до конца состязания.

    Самый бурный всплеск эмоций в комментариях под видеотрансляцией в Facebook произошел, когда перед самой линией в конце трассы черепаха замерла на несколько минут.

    Один из зрителей в комментариях высказал предположение, что черепаха решила изучить линию финиша для разработки наиболее подходящей стратегии по ее пересечению. Еще один из болельщиков пресмыкающегося восхитился его тактикой: «Черепаха ничего не делает и все еще выигрывает».

    Несмотря на полное отсутствие зрелищности в этой медлительной гонке, многие не могли оторваться от прямой трансляции. В комментарии сыпались жалобы пользователей Facebook о том, что они собирались идти спать, но вместо этого продолжают смотреть «напряженное» состязание.

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