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  • 17.02, 19:35
Чудаковатый француз Марк наводит чистоту на реках и каналах Петербурга. Санкт-Петербург, Франция, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Чудаковатый француз Марк наводит чистоту на реках и каналах Петербурга

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Чудаковатый француз Марк наводит чистоту на реках и каналах Петербурга

Чудаковатый француз Марк наводит чистоту на реках и каналах Петербурга

    Заботясь о чистоте петербургских рек и каналов, французский художник стал рисовать узоры коньками на льду и пропагандировать чистоту.

    Про «в гранит одетые брега» француз Марк знал еще до переезда в Петербург. Но только поселившись в центре, разглядел, что сегодня скрывают городские набережные: пакеты, бутылки и прочий мусор.

    На лед Марк выходит, словно Дон Кихот: в шлеме и вооружившись бамбуковым копьем. Его девиз — меньше покупок. Поэтому все предметы снаряжения найденные. Чтобы удобнее было на скорости цеплять мусор, на палке он закрепил антикварный наконечник в виде серпа и молота. За плечами — выброшенная кем-то клетка для птиц. И удобная, и вместительная.

    Марк Ар, художник (Франция): «Я один здесь катаюсь. Это как автобан для меня. Всего 100 метров от моего дома, и тут я один. Не надо стоять в пробках, не надо платить».

    Рыбаки для него — как гарант безопасности. Именно у них перед выходом в свой экологический рейд он узнает толщину льда. Ведь у него уже появились и последователи, целая команда спасателей, так что ответственности больше. Сбор мусора для Марка — это даже не работа, а удовольствие. По четыре часа в день рассекает невский лёд. С берега спаситель природы напоминает то хоккеиста, то баскетболиста.

    С тех пор как французский художник стал рисовать узоры коньками на льду, акваторию петербургских рек и каналов, действительно, уже можно сравнить с чисто белым холстом. Мусор, даже если захочешь, не найдешь, отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.

    Каждый свой улов он тщательно сортирует. И ничего не выкидывает в помойку, всё сдает на переработку. Вот на днях летит в Канаду, больше половины чемодана займут полиэтиленовые пакеты. Пластиковые пробки отправятся в Бельгию, там из них делают поддоны, деньги от продажи которых идут на покупку инвалидных колясок.

    Весь мусор он буквально раскладывает по полочкам. Что не пойдет в переработку, то пригодится в творчестве. Кажется, художник из всего может сделать произведение искусства.

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