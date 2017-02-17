Конюшенное ведомство превратится в конгресс-холл и музейную галерею Петербурга

В Северной столице рассказали и показали, как со второй попытки и за госсчет осуществят реконструкцию архитектурного комплекса исторических зданий в самом центре города.
По предварительным оценкам на ремонт и приспособление ансамбля Конюшенного ведомства под современное использование потребуется не менее 2 млрд 600 млн рублей. Хотя это наиболее оптимистичные суммы, которые сегодня назвал журналистам председатель комитета по культуре.
Вполне возможно, что потребуется больше. Со сроками еще сложнее. Скорее всего, на окончательное воплощение в жизнь концепции Смольного по созданию общественного пространства на территорию Конюшенного ведомства потребуется 6–8 лет.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв осмотрел исторический ансамбль, который один раз уже выдержал нашествие инвестора.
Смотрят на развалины, а видят сад и современное культурное пространство. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко и директор музея истории Петербурга Александр Колякин, осматривая Конюшенное ведомство, конечно, не просто строят планы. Они уже утверждены. Но реализовать их с места в карьер, очевидно, не получится.
Благоустройство территории, конгресс-холл, выставочные пространства — таковы сейчас планы города на Конюшенное ведомство. Но когда посмотришь на ансамбль со стороны внутреннего двора, то понятно, что пока всё же подходит слово концепция. На повестке дня сейчас основной вопрос — противоаварийные работы.
Недаром даже журналистов пока можно провести лишь по пятой части всех помещений бывших императорских конюшен. В остальных просто опасно. Хотя, например, состояние манежа, где еще недавно был музей ретротехники, а в подвале затопленный зал бывшего ресторана, сейчас не кажется катастрофическим. Просушить, прогреть, осветить, подлатать кровлю и фасады. И можно размещать экспозицию музея истории Петербурга.
А в самих конюшнях и не верится, что здесь когда-то были лошади, а в советские годы стояла техника транспортного предприятия. Такая анфилада — то, что нужно для галереи. Она здесь и разместится после ремонта.
Александр Колякин, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга: «Церковь и ряд помещений, на которые можно смотреть без паники, они говорят о том, что утвержденная концепция жизненная».
Но галопом по важным этапам работ никто скакать теперь не собирается. К чему может привести спешка, хорошо видно на примере дворовых флигелей Конюшенного ведомства. Один разгромлен, а второй обезглавлен (лишился второго этажа) во время налета кавалерии предыдущего инвестора.
Он планировал превратить ансамбль в элитный апарт-отель. Но когда смешались кони, люди и залпы тысячи орудий градозащитников, город через суды вернул памятник себе. Новую концепцию воплощать в жизнь, конечно, собираются тоже не только на бюджетные средства. Но обскакать условия Смольного больше не позволят даже самому лихому инвестору.
Константин Сухенко, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга: «Вы через пять лет не увидите здесь каких-то других объемных пространственных решений, надстроенных этажей, стеклянных куполов. Вы увидите то же самое, что и сегодня, но в исправленном состоянии».
Приманка для инвестора в таком случае — возможность размещения ресторанов, немногочисленных деловых помещений и гостиничных номеров, а также небольшого причала со стороны Мойки. Правда, пока с конкретными проектами и планами не спешат.
После неудачного предыдущего опыта в Смольном поняли: в истории с Конюшенным ведомством лучше дольше запрягать и тише ехать. В этом году на противоаварийные работы выделили около 250 миллионов рублей. Это меньше десяти процентов даже самого скромного варианта бюджета всей реконструкции.
Вполне возможно, что потребуется больше. Со сроками еще сложнее. Скорее всего, на окончательное воплощение в жизнь концепции Смольного по созданию общественного пространства на территорию Конюшенного ведомства потребуется 6–8 лет.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв осмотрел исторический ансамбль, который один раз уже выдержал нашествие инвестора.
Смотрят на развалины, а видят сад и современное культурное пространство. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко и директор музея истории Петербурга Александр Колякин, осматривая Конюшенное ведомство, конечно, не просто строят планы. Они уже утверждены. Но реализовать их с места в карьер, очевидно, не получится.
Благоустройство территории, конгресс-холл, выставочные пространства — таковы сейчас планы города на Конюшенное ведомство. Но когда посмотришь на ансамбль со стороны внутреннего двора, то понятно, что пока всё же подходит слово концепция. На повестке дня сейчас основной вопрос — противоаварийные работы.
Недаром даже журналистов пока можно провести лишь по пятой части всех помещений бывших императорских конюшен. В остальных просто опасно. Хотя, например, состояние манежа, где еще недавно был музей ретротехники, а в подвале затопленный зал бывшего ресторана, сейчас не кажется катастрофическим. Просушить, прогреть, осветить, подлатать кровлю и фасады. И можно размещать экспозицию музея истории Петербурга.
А в самих конюшнях и не верится, что здесь когда-то были лошади, а в советские годы стояла техника транспортного предприятия. Такая анфилада — то, что нужно для галереи. Она здесь и разместится после ремонта.
Александр Колякин, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга: «Церковь и ряд помещений, на которые можно смотреть без паники, они говорят о том, что утвержденная концепция жизненная».
Но галопом по важным этапам работ никто скакать теперь не собирается. К чему может привести спешка, хорошо видно на примере дворовых флигелей Конюшенного ведомства. Один разгромлен, а второй обезглавлен (лишился второго этажа) во время налета кавалерии предыдущего инвестора.
Он планировал превратить ансамбль в элитный апарт-отель. Но когда смешались кони, люди и залпы тысячи орудий градозащитников, город через суды вернул памятник себе. Новую концепцию воплощать в жизнь, конечно, собираются тоже не только на бюджетные средства. Но обскакать условия Смольного больше не позволят даже самому лихому инвестору.
Константин Сухенко, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга: «Вы через пять лет не увидите здесь каких-то других объемных пространственных решений, надстроенных этажей, стеклянных куполов. Вы увидите то же самое, что и сегодня, но в исправленном состоянии».
Приманка для инвестора в таком случае — возможность размещения ресторанов, немногочисленных деловых помещений и гостиничных номеров, а также небольшого причала со стороны Мойки. Правда, пока с конкретными проектами и планами не спешат.
После неудачного предыдущего опыта в Смольном поняли: в истории с Конюшенным ведомством лучше дольше запрягать и тише ехать. В этом году на противоаварийные работы выделили около 250 миллионов рублей. Это меньше десяти процентов даже самого скромного варианта бюджета всей реконструкции.
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