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  • 17.02, 19:36
ФАС уличила петербургский ЗакС в нарушении процедуры госзакупок. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, ФАС, госзакупки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФАС уличила петербургский ЗакС в нарушении процедуры госзакупок

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ФАС уличила петербургский ЗакС в нарушении процедуры госзакупок

ФАС уличила петербургский ЗакС в нарушении процедуры госзакупок

    Антимонопольное ведомство выяснило, что контракт на автообслуживание депутатов Законодательного собрания заключен с нарушением закона.

    С жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обратились представители общественной организации. По мнению активистов, городской парламент заключил договор с государственным учреждением «Смольнинское» якобы без проведения конкурса. При этом сумма госзакупки составляет 439 миллионов рублей. Теперь виновных в нарушении процедуры привлекут к административной ответственности.

    Представители Законодательного собрания считают жалобу необоснованной. Они утверждают, что заключали контракт, руководствуясь городским законом о ГУПах. Однако этот нормативный акт, по мнению активистов, противоречит федеральному законодательству.

    После решения, вынесенного управлением Федеральной антимонопольной службы, Законодательное собрание может самостоятельно расторгнуть контракт. В противном случае ФАС имеет право обратиться в суд.

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