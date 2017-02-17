ФАС уличила петербургский ЗакС в нарушении процедуры госзакупок

Антимонопольное ведомство выяснило, что контракт на автообслуживание депутатов Законодательного собрания заключен с нарушением закона.

С жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обратились представители общественной организации. По мнению активистов, городской парламент заключил договор с государственным учреждением «Смольнинское» якобы без проведения конкурса. При этом сумма госзакупки составляет 439 миллионов рублей. Теперь виновных в нарушении процедуры привлекут к административной ответственности.



Представители Законодательного собрания считают жалобу необоснованной. Они утверждают, что заключали контракт, руководствуясь городским законом о ГУПах. Однако этот нормативный акт, по мнению активистов, противоречит федеральному законодательству.



После решения, вынесенного управлением Федеральной антимонопольной службы, Законодательное собрание может самостоятельно расторгнуть контракт. В противном случае ФАС имеет право обратиться в суд.