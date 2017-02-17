Суд приговорил зятя короля Испании к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы

Иньяки Урдангарин, зять испанского монарха, по решению суда приговорен к 6 годам и трем месяцам лишения свободы за махинации и уклонение от уплаты налогов.
Суд города Пальма-де-Майорка признал Урдангарина виновным в махинациях в институте Noos. Его супруга Кристина, младшая дочь короля Испании Хуана-Карлоса, которая проходила в качестве подозреваемой по делу, была оправдана. Однако инфанте вместе с мужем придется выплатить штраф в размере 265 088 евро, поскольку суд заключил, что она получила выгоду от мошеннической деятельности Иньяки.
Всего по делу проходили 17 фигурантов. Обвинительные приговоры были вынесены шестерым из них, передает РИА Новости.
Между тем сам зять короля Урдангарин должен будет, кроме совместного штрафа с женой, выплатить еще один — на сумму в 512 553 евро. Его компаньон Диего Торрес получил 8,5 лет тюрьмы и штраф на 1,7 миллиона евро. Среди осужденных также оказался бывший глава правительства Балеарских островов Хауме Матас — ему назначено три года и восемь месяцев лишения свободы.
Судебные слушания по этому делу завершились еще 22 июня минувшего года. Но суду потребовалось восемь месяцев, чтобы вынести приговор: его финальная версия насчитывает тысячи страниц. Явка самих обвиняемых сегодня не была обязательна, вместо них на оглашение явились адвокаты и прокуроры. Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин сейчас находятся в Женеве, где они живут вместе со своими четырьмя детьми.
У фигурантов дела, признанных виновными, есть возможность обжаловать решение суда Пальмы-де-Майорки в Верховном суде.
Напомним, институт Noos, совладельцами которого был Урдангарин и Торрес, занимался организацией спортивных мероприятий. По данным правоохранителей, эта организация выполняла госконтракты по завышенным ценам. Речь идет о сумме в размере более 6 миллионов евро, которые получил Noos от властей Валенсии, Балеарских островов и Мадрида. Однако работа, по данным правоохранителей, была выполнена лишь на сумму в 1,6 миллиона евро.
Всего по делу проходили 17 фигурантов. Обвинительные приговоры были вынесены шестерым из них, передает РИА Новости.
Между тем сам зять короля Урдангарин должен будет, кроме совместного штрафа с женой, выплатить еще один — на сумму в 512 553 евро. Его компаньон Диего Торрес получил 8,5 лет тюрьмы и штраф на 1,7 миллиона евро. Среди осужденных также оказался бывший глава правительства Балеарских островов Хауме Матас — ему назначено три года и восемь месяцев лишения свободы.
Судебные слушания по этому делу завершились еще 22 июня минувшего года. Но суду потребовалось восемь месяцев, чтобы вынести приговор: его финальная версия насчитывает тысячи страниц. Явка самих обвиняемых сегодня не была обязательна, вместо них на оглашение явились адвокаты и прокуроры. Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин сейчас находятся в Женеве, где они живут вместе со своими четырьмя детьми.
У фигурантов дела, признанных виновными, есть возможность обжаловать решение суда Пальмы-де-Майорки в Верховном суде.
Напомним, институт Noos, совладельцами которого был Урдангарин и Торрес, занимался организацией спортивных мероприятий. По данным правоохранителей, эта организация выполняла госконтракты по завышенным ценам. Речь идет о сумме в размере более 6 миллионов евро, которые получил Noos от властей Валенсии, Балеарских островов и Мадрида. Однако работа, по данным правоохранителей, была выполнена лишь на сумму в 1,6 миллиона евро.
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