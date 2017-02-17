Родственники погибших моряков собирают деньги на подъем тел со дна Финского залива

Владельца затонувшего в Финском заливе судна Monni могут обязать поднять его со дна за собственный счет. С таким требованием природоохранная прокуратура Ленинградской области обратилась в суд. В надзорном ведомстве полагают, что лодка может нанести серьезный вред окружающей среде.
Напомним: трагедия случилась 4 января в районе порта «Усть-Луга». С экипажем во время возвращения с промысла была потеряна связь. В итоге судно было обнаружено спустя десять дней. Трех моряков не нашли до сих пор.
Тем временем родственники погибших на Monni членов экипажа не теряют надежды найти их тела, выяснил корреспондент НТВ Александр Щерба.
42-летний Антон Чуманов до сих пор не может спокойно разговаривать. Еще вчера боль от потери брата практически затихла, но вести из Чувашии заставили его и родителей переживать вновь. После масштабной поисковой операции, которая закончилась безрезультатно, а тела погибших моряков не были найдены, Антон вместе с родственниками арендовал специальную аппаратуру и самостоятельно вышел в залив.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «После 3D-сканирования мы обнаружили на дне предметы, которые вызвали у нас подозрения. Мы отослали снимки людям, которым доверяем».
Эти снимки больше похожи на медицинские, но бывший сотрудник МЧС Чувашии, который теперь является частным экспертом по подводным работам, не только сумел разглядеть на них профиль Monni (он легко узнается с кормы), но и сформулировал осторожное предположение относительно тел моряков.
Павел Васильев, эксперт по подводным работам: «Предположительно объекты, найденные с помощью эхолота, имеют отношение к затонувшему судну, так как находятся вблизи судна и имеют соизмеримые габариты с исходным объектом. На остальной части акватории подобных объектов не отмечается».
Теперь, увеличив фотографии, Антон не просто уверяет, что тела там есть, но и комментирует их расположение: лежат на боку, руки и ноги согнуты. Надежду подкрепляет и эксперт.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «Он через два дня прислал заключение, где указано что и как. И место залегания людей находится в 45 метрах от Monni. Они успели спрыгнуть, и судно ушло на дно».
Если это действительно так, то сразу возникает вопрос: почему их не нашли, когда на поиски были брошены десятки специалистов. Ответ Антона категоричен: якобы искали плохо и не там. Но сейчас главное в другом: сделать так, чтобы место с точными координатами всё-таки было исследовано, а тела найдены.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «Мы попросили обследовать именно этот квадрат на предмет подтверждения или отрицания наличия наших близких. Нам посоветовали заплатить 1,5 млн рублей частной компании».
Антон уверен, что точки на фотоснимке не что иное как тела его брата и матроса Алексея Наговицына. Тем временем три семьи, в том числе и капитана, уже начали сбор денег, чтобы обследовать злополучный квадрат и в случае подтверждения предположений поднять тела на поверхность.
Тем временем родственники погибших на Monni членов экипажа не теряют надежды найти их тела, выяснил корреспондент НТВ Александр Щерба.
42-летний Антон Чуманов до сих пор не может спокойно разговаривать. Еще вчера боль от потери брата практически затихла, но вести из Чувашии заставили его и родителей переживать вновь. После масштабной поисковой операции, которая закончилась безрезультатно, а тела погибших моряков не были найдены, Антон вместе с родственниками арендовал специальную аппаратуру и самостоятельно вышел в залив.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «После 3D-сканирования мы обнаружили на дне предметы, которые вызвали у нас подозрения. Мы отослали снимки людям, которым доверяем».
Эти снимки больше похожи на медицинские, но бывший сотрудник МЧС Чувашии, который теперь является частным экспертом по подводным работам, не только сумел разглядеть на них профиль Monni (он легко узнается с кормы), но и сформулировал осторожное предположение относительно тел моряков.
Павел Васильев, эксперт по подводным работам: «Предположительно объекты, найденные с помощью эхолота, имеют отношение к затонувшему судну, так как находятся вблизи судна и имеют соизмеримые габариты с исходным объектом. На остальной части акватории подобных объектов не отмечается».
Теперь, увеличив фотографии, Антон не просто уверяет, что тела там есть, но и комментирует их расположение: лежат на боку, руки и ноги согнуты. Надежду подкрепляет и эксперт.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «Он через два дня прислал заключение, где указано что и как. И место залегания людей находится в 45 метрах от Monni. Они успели спрыгнуть, и судно ушло на дно».
Если это действительно так, то сразу возникает вопрос: почему их не нашли, когда на поиски были брошены десятки специалистов. Ответ Антона категоричен: якобы искали плохо и не там. Но сейчас главное в другом: сделать так, чтобы место с точными координатами всё-таки было исследовано, а тела найдены.
Антон Чуманов, брат погибшего Андрея Чуманова: «Мы попросили обследовать именно этот квадрат на предмет подтверждения или отрицания наличия наших близких. Нам посоветовали заплатить 1,5 млн рублей частной компании».
Антон уверен, что точки на фотоснимке не что иное как тела его брата и матроса Алексея Наговицына. Тем временем три семьи, в том числе и капитана, уже начали сбор денег, чтобы обследовать злополучный квадрат и в случае подтверждения предположений поднять тела на поверхность.
Комментарии