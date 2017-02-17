Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35

В Татарстане умер школьник, которому одноклассник выстрелил в глаз

1 комментарий

В Татарстане умер школьник, которому одноклассник выстрелил в глаз

В Татарстане умер школьник, которому одноклассник выстрелил в глаз

Следователи СК возбудили уголовное дело против одноклассника погибшего.

15-летний школьник скончался сегодня в Детской республиканской клинической больнице, в которую его доставили сразу после инцидента в школе. Он перенес две операции, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, передает «Татар-информ».

Стрельба произошла прямо во время урока в школе №1 города Нижнекамска 11 февраля. До звонка на перемену оставалось несколько минут. Когда учительница вышла из класса, 14-летний подросток достал из сумки пневматический пистолет и стал размахивать им. В какой-то момент он нажал на спусковой крючок и выстрелил в одноклассника, сидевшего рядом.

Как выяснилось, школьник сам купил пневматический пистолет. Отец, увидев у него оружие, забрал его. Но мальчик нашел спрятанный пистолет и отдал другу на хранение. Тот принес его в школу и вернул владельцу. После этого произошел трагический инцидент на уроке.

В полиции уверяют, что никакого конфликта между стрелявшим школьником и его погибшим одноклассником не было, а произошедшее — случайность. Тем не менее Следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru