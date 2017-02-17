В Татарстане умер школьник, которому одноклассник выстрелил в глаз

Следователи СК возбудили уголовное дело против одноклассника погибшего.
15-летний школьник скончался сегодня в Детской республиканской клинической больнице, в которую его доставили сразу после инцидента в школе. Он перенес две операции, однако, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, передает «Татар-информ».
Стрельба произошла прямо во время урока в школе №1 города Нижнекамска 11 февраля. До звонка на перемену оставалось несколько минут. Когда учительница вышла из класса, 14-летний подросток достал из сумки пневматический пистолет и стал размахивать им. В какой-то момент он нажал на спусковой крючок и выстрелил в одноклассника, сидевшего рядом.
Как выяснилось, школьник сам купил пневматический пистолет. Отец, увидев у него оружие, забрал его. Но мальчик нашел спрятанный пистолет и отдал другу на хранение. Тот принес его в школу и вернул владельцу. После этого произошел трагический инцидент на уроке.
В полиции уверяют, что никакого конфликта между стрелявшим школьником и его погибшим одноклассником не было, а произошедшее — случайность. Тем не менее Следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Стрельба произошла прямо во время урока в школе №1 города Нижнекамска 11 февраля. До звонка на перемену оставалось несколько минут. Когда учительница вышла из класса, 14-летний подросток достал из сумки пневматический пистолет и стал размахивать им. В какой-то момент он нажал на спусковой крючок и выстрелил в одноклассника, сидевшего рядом.
Как выяснилось, школьник сам купил пневматический пистолет. Отец, увидев у него оружие, забрал его. Но мальчик нашел спрятанный пистолет и отдал другу на хранение. Тот принес его в школу и вернул владельцу. После этого произошел трагический инцидент на уроке.
В полиции уверяют, что никакого конфликта между стрелявшим школьником и его погибшим одноклассником не было, а произошедшее — случайность. Тем не менее Следственный комитет возбудил дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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