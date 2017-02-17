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  • 17.02, 19:35
Песков прокомментировал заявление Захарченко об освобождении Донбасса. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Песков, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков прокомментировал заявление Захарченко об освобождении Донбасса

22 комментария

Песков прокомментировал заявление Захарченко об освобождении Донбасса

Песков прокомментировал заявление Захарченко об освобождении Донбасса

    Лидер провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сделал заявление о желании освободить Донбасс военным путем на эмоциях. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков признал, что подобные заявления, безусловно, идут в разрез с положениями минских договоренностей. Он добавил, что это может быть связано с эмоциональным фоном, который сопутствует напряженности на линии разделения конфликтующих сторон.

    Дмитрий Песков: «Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов».

    Песков выразил мнение, что Захарченко сделал заявление под влиянием «продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса».

    Ранее Александр Захарченко заявил, что ополченцы Донбасса готовы освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем, если это не получится сделать политическим.

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