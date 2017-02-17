Патриарх Кирилл: вход в Исаакиевский собор останется бесплатным

Свободный вход в Исаакиевский собор для всех желающих сохранится, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл: «Красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».



Патриарх отметил, что при бесплатном входе в Исаакиевском соборе, как и прежде, будут проводиться платные экскурсии. Они дадут средства на содержание и реставрацию собора.