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  • 17.02, 19:36
Патриарх Кирилл: вход в Исаакиевский собор останется бесплатным. патриарх, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Патриарх Кирилл: вход в Исаакиевский собор останется бесплатным

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Патриарх Кирилл: вход в Исаакиевский собор останется бесплатным

Патриарх Кирилл: вход в Исаакиевский собор останется бесплатным

    Свободный вход в Исаакиевский собор для всех желающих сохранится, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Патриарх Кирилл: «Красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».

    Патриарх отметил, что при бесплатном входе в Исаакиевском соборе, как и прежде, будут проводиться платные экскурсии. Они дадут средства на содержание и реставрацию собора.

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