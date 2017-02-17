В Казахстане продолжаются поиски пропавших после схода лавины военных

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на юге Казахстана пока продолжаются. По данным военных, в этом районе находились 23 человека.
Напомним, что на юге Казахстана под лавиной погибли по меньшей мере семь человек. Все они — военнослужащие, проходившие боевую подготовку в ущелье Коксай.
Сообщается, что 16 человек были спасены, под снегом могут еще оставаться люди. Сейчас идет поисковая операция, в ней участвуют более 60 человек.
Сообщается, что 16 человек были спасены, под снегом могут еще оставаться люди. Сейчас идет поисковая операция, в ней участвуют более 60 человек.
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