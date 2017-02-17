Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35
В Казахстане продолжаются поиски пропавших после схода лавины военных. Казахстан, армии мира, лавина, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казахстане продолжаются поиски пропавших после схода лавины военных

комментировать

В Казахстане продолжаются поиски пропавших после схода лавины военных

В Казахстане продолжаются поиски пропавших после схода лавины военных

    Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на юге Казахстана пока продолжаются. По данным военных, в этом районе находились 23 человека.

    Напомним, что на юге Казахстана под лавиной погибли по меньшей мере семь человек. Все они — военнослужащие, проходившие боевую подготовку в ущелье Коксай.

    Сообщается, что 16 человек были спасены, под снегом могут еще оставаться люди. Сейчас идет поисковая операция, в ней участвуют более 60 человек.

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru