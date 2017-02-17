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  • 17.02, 19:35
В США допустили создание генетически модифицированных людей. генетика, наука и открытия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США допустили создание генетически модифицированных людей

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В США допустили создание генетически модифицированных людей

В США допустили создание генетически модифицированных людей

    В США разгорелись споры вокруг научных экспериментов по улучшению человека. Пока, правда, только гипотетических. Национальные академии наук и медицины представили доклад, в котором допускаются опыты по генетическому изменению людей. Предложение вызвало бурную реакцию.

    Академии наук и медицины США представили доклад о снятии запрета на создание в будущем людей с отредактированным геномом. При этом позволено исправление только мутаций, ведущих к возникновению тяжелых наследственных заболеваний. Речь не идет об улучшении человеческих черт и способностей.

    Говоря простыми словами, влияя на геном человека, можно будет способствовать рождению более сильных, выносливых и умных людей. Но доступно это будет не всем. Кроме того, все эти изменения унаследуют будущие поколения.

    Подробности — в видеоматериале.

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