В США допустили создание генетически модифицированных людей

В США разгорелись споры вокруг научных экспериментов по улучшению человека. Пока, правда, только гипотетических. Национальные академии наук и медицины представили доклад, в котором допускаются опыты по генетическому изменению людей. Предложение вызвало бурную реакцию.

Академии наук и медицины США представили доклад о снятии запрета на создание в будущем людей с отредактированным геномом. При этом позволено исправление только мутаций, ведущих к возникновению тяжелых наследственных заболеваний. Речь не идет об улучшении человеческих черт и способностей.



Говоря простыми словами, влияя на геном человека, можно будет способствовать рождению более сильных, выносливых и умных людей. Но доступно это будет не всем. Кроме того, все эти изменения унаследуют будущие поколения.



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