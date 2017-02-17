Друзья маленькой суицидницы из Киришей тоже играли со смертью онлайн

Следователи из Ленинградской области продолжают устанавливать обстоятельства неудавшегося самоубийства
10-летней девочки в Киришах.
Удалось выяснить, что 20 детей, которые знали в соцсетях пытавшуюся покончить с собой школьницу, так же состоят в «группах смерти». В правоохранительных органах родителям советуют не оставлять своих чад одних даже ночью. Для этого рекомендуют брать отпуск. Также стало понятно, как определять, через сколько дней подросток собирается покончить с собой, сообщили 47news в киришской полиции.
Изучив переписку выжившей 10-летней девочки, стало известно, что она была на 50-м из 50 уровней одной из «групп смерти». Вероятно, каждый день ребенок получал задания. Сначала они вполне безобидные (нарисовать кита). Затем уровни усложняются (требуют нацарапать кита на запястье лезвием). При этом рекомендуется тщательно скрывать членство в таких группах.
Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас 10-летняя девочка находится в травматологическом отделении. Пока врачи запрещают следователю ее опрашивать.
Изучив переписку выжившей 10-летней девочки, стало известно, что она была на 50-м из 50 уровней одной из «групп смерти». Вероятно, каждый день ребенок получал задания. Сначала они вполне безобидные (нарисовать кита). Затем уровни усложняются (требуют нацарапать кита на запястье лезвием). При этом рекомендуется тщательно скрывать членство в таких группах.
Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас 10-летняя девочка находится в травматологическом отделении. Пока врачи запрещают следователю ее опрашивать.
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