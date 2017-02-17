Археологи изучают найденные на Ямале необычные захоронения

Ученые из Научного центра изучения Арктики исследуют нетипичные захоронения, которые были обнаружены в археологическом памятнике
Юръ-яха III.
В пресс-службе губернатора ЯНАО уточнили, что памятник Юръ-яха III — древнее поселение — датируется XI-XII веками нашей эры. Два хорошо сохранившихся и два разрушенных захоронения обнаружили в нем летом минувшего года.
В одном из захоронений нашли останки миниатюрной женщины, которая умерла, по данным ученых, в возрасте 18–20 лет. Во втором нашли останки мужчин. Экспертиза показала, что у них был целый ряд патологических заболеваний и увечий. Но особое внимание археологов вызвал необычный для ямальской тундры способ захоронения.
Андрей Плеханов, старший научный сотрудник центра изучения Арктики: «В ЯНАО в основном встречаются захоронения, в которых умершие в вытянутом положении. На памятнике Юръ-яха III погребенные люди уложены в скорченном виде».
Примечательно также, что тело одного из мужчин предали огню. Подобное ранее не фиксировали в средневековых некрополях Ямала, отмечает «Интерфакс».
По мнению ученых, в ходе дальнейших исследований может быть установлена связь древнего поселения Юръ-яха III с другим археологическим памятником того же временного периода — Ярте-VI. Он расположен в восьми километрах западнее. Ярте-VI известен как средневековый хозяйственно-промышленный комплекс.
В одном из захоронений нашли останки миниатюрной женщины, которая умерла, по данным ученых, в возрасте 18–20 лет. Во втором нашли останки мужчин. Экспертиза показала, что у них был целый ряд патологических заболеваний и увечий. Но особое внимание археологов вызвал необычный для ямальской тундры способ захоронения.
Андрей Плеханов, старший научный сотрудник центра изучения Арктики: «В ЯНАО в основном встречаются захоронения, в которых умершие в вытянутом положении. На памятнике Юръ-яха III погребенные люди уложены в скорченном виде».
Примечательно также, что тело одного из мужчин предали огню. Подобное ранее не фиксировали в средневековых некрополях Ямала, отмечает «Интерфакс».
По мнению ученых, в ходе дальнейших исследований может быть установлена связь древнего поселения Юръ-яха III с другим археологическим памятником того же временного периода — Ярте-VI. Он расположен в восьми километрах западнее. Ярте-VI известен как средневековый хозяйственно-промышленный комплекс.
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