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  • 17.02, 19:34
Пенсионерка из Екатеринбурга отметила 80-летие прыжком с парашютом. Екатеринбург, парашютный спорт, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пенсионерка из Екатеринбурга отметила 80-летие прыжком с парашютом

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Пенсионерка из Екатеринбурга отметила <nobr>80-летие</nobr> прыжком с парашютом

Пенсионерка из Екатеринбурга отметила 80-летие прыжком с парашютом

Пенсионерка из Екатеринбурга отметила <nobr>80-летие</nobr> прыжком с парашютом

    Пенсионерка из Екатеринбурга Таисия Пчелинцева получила в свой юбилей нестандартный подарок — прыжок с парашютом.

    Прежде чем сделать шаг с парашютом, женщина долго и тщательно готовилась. Но в самый ответственный момент 80-летняя пенсионерка не колебалась ни секунды. Она провела в свободном полете 20 секунд, прыжок был осуществлен с высоты 2500 метров.

    Физическая подготовка юбилярши поразила инструкторов по прыжкам. Большинство их учеников — начинающие экстремалы, молодежь. И тем приходится по сто раз напоминать правила безопасности. А Таисия Васильевна все схватывала на лету. Что для ее близких, впрочем, не стало сюрпризом. Ведь подарить женщине ощущение полета додумались ее сыновья.

    Лев Пчелинцев, сын пенсионерки: «Мысль пришла мне, но совершенно спонтанно. Просто такой юбилей, такая цифра. У мамы здоровье отличное для ее возраста. Поэтому я предложил ей, она загорелась».

    В летном клубе, узнав о возрасте клиентки, сначала отказали. Но пенсионерка не отчаивалась. Ради справок обошла всех врачей. Они, к слову, тоже отговаривали. Мол, в таком возрасте — только варенье внукам варить. Ведь на высоте и до гипертонического криза недалеко. Но анализы показали — патологий нет, давление — в норме. И все сомнения развеялись сами собой.

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