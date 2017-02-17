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  • 17.02, 19:35
Жители московского дома не могут выяснить собственный адрес. жилье, курьезы, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители московского дома не могут выяснить собственный адрес

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Жители московского дома не могут выяснить собственный адрес

Жители московского дома не могут выяснить собственный адрес

    Жители многоквартирного дома в Москве сами не знают, где живут. Они пытаются выяснить, казалось бы, элементарную вещь — точный номер здания.

    В паспортах жителей указано, что их адрес — бульвар Матроса Железняка, 16/7. Но на доме недавно появилась новая табличка с адресом — бульвар Матроса Железняка, 12А. На карте, к слову, как и во всех инстанциях, номер поменялся, а вот в личных документах остался прежним.

    Жильцы вынуждены использовать сразу два адреса. К примеру, оба номера они указывают при вызове скорой и такси, поскольку неприятные инциденты уже случались.

    Ирина Изотова, жительница дома: «Если человек плохо себя чувствует или что-то с сердцем у него, представьте себе такую ситуацию. Пока до него скорая доедет, он и богу душу отдаст».

    Жители пытались самостоятельно выяснить, из-за чего случился казус, но ответственные люди лишь разводят руками и советуют переоформлять документы. Якобы в реестре здания 16/7 по бульвару Матроса Железняка уже давно нет. Объяснение пытались дать в БТИ: мол, дом — фигурный, а потому и два разных адреса. Но тут снова вопрос — почему же тогда раньше об этом не знали?

    В общем, в управе сегодня пообещали в ближайшие три недели максимально корректно разрешить все вопросы.

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