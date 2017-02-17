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  • 17.02, 19:36

Дума досрочно прекратила полномочия двоих депутатов от «Единой России»

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Дума досрочно прекратила полномочия двоих депутатов от «Единой России»

Дума досрочно прекратила полномочия двоих депутатов от «Единой России»

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов от «Единой России» Александра Меткина и Николая Любимова.

Как сообщает РИА Новости, полномочия парламентариев прекращены на основании их заявлений.

На этой неделе рязанский губернатор Олег Ковалёв объявил о досрочной отставке. Президент Владимир Путин предложил возглавить регион депутату Госдумы Николаю Любимову, который ранее работал в органах власти Калужской области.

Александр Меткин, ранее написавший заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, сообщал, что планирует принять участие в инвестиционном проекте.

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