Глава ДНР намерен освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса

Александр Захарченко, лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил, что в ДНР и ЛНР не забыли о жителях подконтрольных Киеву районов Донбасса.
Глава ДНР подчеркнул, что народная республика стремится к урегулированию конфликта мирным путем, но ополченцы готовы сделать все необходимое для своих соотечественников.
Александр Захарченко: «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным».
Александр Захарченко: «На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их — мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме».
Народные республики заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, поскольку, как объяснил Захарченко, ДНР и ЛНР подтвердили делом, что не забывают о жителях этих регионов.
Александр Захарченко: «Я думаю, что мировые лидеры и особенно Европа задумаются об этой вещи, и думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить».
С таким заявлением Захарченко выступил на пресс-конференции в Луганске, передает «Интерфакс». Лидеры ДНР и ЛНР в ходе выступления также потребовали предоставить доступ к объектам инфраструктуры, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Возможные повреждения этих объектов ставят под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.
Александр Захарченко: «Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным».
Александр Захарченко: «На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их — мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме».
Народные республики заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, поскольку, как объяснил Захарченко, ДНР и ЛНР подтвердили делом, что не забывают о жителях этих регионов.
Александр Захарченко: «Я думаю, что мировые лидеры и особенно Европа задумаются об этой вещи, и думаю, в ближайшие часы там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить».
С таким заявлением Захарченко выступил на пресс-конференции в Луганске, передает «Интерфакс». Лидеры ДНР и ЛНР в ходе выступления также потребовали предоставить доступ к объектам инфраструктуры, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Возможные повреждения этих объектов ставят под угрозу безопасность жителей ДНР и ЛНР.
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