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  • 17.02, 19:36
«Аэрофлот» признали самой влиятельной авиакомпанией мира. авиакомпании, Аэрофлот, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Аэрофлот» признали самой влиятельной авиакомпанией мира

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«Аэрофлот» признали самой влиятельной авиакомпанией мира

«Аэрофлот» признали самой влиятельной авиакомпанией мира

    Компания Brand Finance объявила «Аэрофлот» самым влиятельным брендом среди авиакомпаний мира.

    Авторы исследования объясняют: эта влиятельность исходит из доминирующих позиций «Аэрофлота» на местном рынке, из размера и возраста его флота, узнаваемости бренда, финансовых показателей и инвестиций в маркетинг: как пример — спонсорский контракт с клубом «Манчестер Юнайтед».

    При этом по стоимости бренда «Аэрофлот» находится на 26-й позиции, а на первом месте — American Airlines.

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