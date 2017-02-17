«Аэрофлот» признали самой влиятельной авиакомпанией мира

Компания Brand Finance объявила «Аэрофлот» самым влиятельным брендом среди авиакомпаний мира.
Авторы исследования объясняют: эта влиятельность исходит из доминирующих позиций «Аэрофлота» на местном рынке, из размера и возраста его флота, узнаваемости бренда, финансовых показателей и инвестиций в маркетинг: как пример — спонсорский контракт с клубом «Манчестер Юнайтед».
При этом по стоимости бренда «Аэрофлот» находится на 26-й позиции, а на первом месте — American Airlines.
При этом по стоимости бренда «Аэрофлот» находится на 26-й позиции, а на первом месте — American Airlines.
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