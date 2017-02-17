Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео

За негативный прогноз пришлось ответить спортивному журналисту из Белоруссии. Мужчина проглотил восьмистраничный номер газеты.

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Вячеслав Федоренков был настолько уверен, что хоккейный клуб «Динамо Минск» не сможет выйти в плей-офф КХЛ в этом сезоне, что пообещал съесть газету, если его прогноз не сбудется. Однако команда досрочно обеспечила место в матчах на вылет.



Журналист сдержал свое слово и устроил газетную трапезу на пресс-конференции после игры. Чтобы выполнить обещание, ему потребовалось около 20 минут.