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  • 17.02, 19:36
Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео. Белоруссия, журналистика, курьезы, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео

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Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео

Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео

Белорусский журналист съел газету после проигранного спора: видео

    За негативный прогноз пришлось ответить спортивному журналисту из Белоруссии. Мужчина проглотил восьмистраничный номер газеты.

    Вячеслав Федоренков был настолько уверен, что хоккейный клуб «Динамо Минск» не сможет выйти в плей-офф КХЛ в этом сезоне, что пообещал съесть газету, если его прогноз не сбудется. Однако команда досрочно обеспечила место в матчах на вылет.

    Журналист сдержал свое слово и устроил газетную трапезу на пресс-конференции после игры. Чтобы выполнить обещание, ему потребовалось около 20 минут.

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