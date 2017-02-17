Путин призвал найти решения для дальнейшего снижения инфляции

Инфляция в феврале пробила психологическую отметку и опустилась ниже 5%. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Ново-Огарёве .

Президент отметил, что в экономике видна положительная динамика. Удалось не только добиться низких темпов инфляции — многие показатели по итогам прошлого года оказались лучше ожидаемых.



Владимир Путин: «Восстанавливается деловая активность, растет индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы.



Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России».



Президент особо подчеркнул, что это один из приоритетов экономической и социальной политики.