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  • 17.02, 19:36
Путин призвал найти решения для дальнейшего снижения инфляции. инфляция, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин призвал найти решения для дальнейшего снижения инфляции

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Путин призвал найти решения для дальнейшего снижения инфляции

Путин призвал найти решения для дальнейшего снижения инфляции

    Инфляция в феврале пробила психологическую отметку и опустилась ниже 5%. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам в Ново-Огарёве.

    Президент отметил, что в экономике видна положительная динамика. Удалось не только добиться низких темпов инфляции — многие показатели по итогам прошлого года оказались лучше ожидаемых.

    Владимир Путин: «Восстанавливается деловая активность, растет индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы.

    Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России».

    Президент особо подчеркнул, что это один из приоритетов экономической и социальной политики.

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