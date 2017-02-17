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  • 17.02, 19:35
В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете. дети и подростки, скандалы, суды, Татарстан, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете

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В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете

В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете

    Громкий скандал произошел в одной из школ Татарстана, директор которой установил в женском туалете камеру, а затем просматривал записи. Теперь он предстанет перед судом по обвинениям в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни.

    Единственная школа села Старое Абдулово словно на осадном положении. Учеников пускают в здание только в сопровождении родителей, а после этого двери закрывают на замок. Учителя отказываются говорить о разгоревшемся скандале.

    44-летний директор находится под подпиской о невыезде за то, что установил в туалете камеру наблюдения. По его словам, он якобы хотел выяснить, кто ломает школьное имущество. Но многие размышляют о том, не было ли у него других мотивов и наклонностей.

    Обнаружилась камера случайно. Уборщица решила навести порядок под раковиной и заметила странное устройство, о чем рассказала другим сотрудникам школы. К следователям обратился кто-то из возмущенных педагогов. Служебного туалета в учреждении нет, и учительницы тоже пользовались тем, где стояла камера. В Следственном комитете сразу же возбудили уголовное дело.

    Некоторые родители решили перевести учеников в другую школу, даже несмотря на то, что придется ездить в соседнее село.

    Подробности — в видеоматериале.

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