В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете

Единственная школа села Старое Абдулово словно на осадном положении. Учеников пускают в здание только в сопровождении родителей, а после этого двери закрывают на замок. Учителя отказываются говорить о разгоревшемся скандале.44-летний директор находится под подпиской о невыезде за то, что установил в туалете камеру наблюдения. По его словам, он якобы хотел выяснить, кто ломает школьное имущество. Но многие размышляют о том, не было ли у него других мотивов и наклонностей.Обнаружилась камера случайно. Уборщица решила навести порядок под раковиной и заметила странное устройство, о чем рассказала другим сотрудникам школы. К следователям обратился кто-то из возмущенных педагогов. Служебного туалета в учреждении нет, и учительницы тоже пользовались тем, где стояла камера. В Следственном комитете сразу же возбудили уголовное дело.Некоторые родители решили перевести учеников в другую школу, даже несмотря на то, что придется ездить в соседнее село.Подробности — в видеоматериале.