В Татарстане директор школы установил камеру в женском туалете

Громкий скандал произошел в одной из школ Татарстана, директор которой установил в женском туалете камеру, а затем просматривал записи. Теперь он предстанет перед судом по обвинениям в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Единственная школа села Старое Абдулово словно на осадном положении. Учеников пускают в здание только в сопровождении родителей, а после этого двери закрывают на замок. Учителя отказываются говорить о разгоревшемся скандале.
44-летний директор находится под подпиской о невыезде за то, что установил в туалете камеру наблюдения. По его словам, он якобы хотел выяснить, кто ломает школьное имущество. Но многие размышляют о том, не было ли у него других мотивов и наклонностей.
Некоторые родители решили перевести учеников в другую школу, даже несмотря на то, что придется ездить в соседнее село.
Подробности — в видеоматериале.
44-летний директор находится под подпиской о невыезде за то, что установил в туалете камеру наблюдения. По его словам, он якобы хотел выяснить, кто ломает школьное имущество. Но многие размышляют о том, не было ли у него других мотивов и наклонностей.
Некоторые родители решили перевести учеников в другую школу, даже несмотря на то, что придется ездить в соседнее село.
Подробности — в видеоматериале.
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