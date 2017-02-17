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  • 17.02, 19:35
Свесившаяся с небоскреба в Дубае модель рассказала, зачем рисковала жизнью. Дубай, модели, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Свесившаяся с небоскреба в Дубае модель рассказала, зачем рисковала жизнью

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Свесившаяся с небоскреба в Дубае модель рассказала, зачем рисковала жизнью

Свесившаяся с небоскреба в Дубае модель рассказала, зачем рисковала жизнью

Свесившаяся с небоскреба в Дубае модель рассказала, зачем рисковала жизнью

    На вершину славы забралась модель Виктория Одинцова и теперь вынуждена за это оправдываться. Девушка приняла участие в экстремальной фотосессии на крыше одного из небоскребов Дубая. Девушка, рискуя жизнью, повисла на высоте 100 этажей без всякой страховки.

    Шокирующие кадры Виктория выложила на своей странице в социальных сетях. И никак не ожидала, что вместо слов восхищения вызовет у подписчиков бурю гневных комментариев.

    На захватывающей и по-настоящему страшной записи модель вместе с друзьями поднимается на один из самых высоких дубайских небоскребов. Сильный порывистый ветер, в любой момент могут появиться охранники. Но после нескольких минут колебаний девушка решается на смертельно опасный трюк.

    Бессмысленный и опасный трюк звезда Instagram и модель Playboy задумала ради лайков на своей странице. У Виктории и без этого больше двух миллионов подписчиков. Но после появления этого видео большинство из них осудили ее фотосессию. Не выдержав волны возмущений, Виктория решила дать свой ответ.

    Виктория Одинцова: «Это был такой эксперимент, который поразил, конечно же, всех. У меня разрывался телефон от звонков, от СМС. Но вот решила посмотреть страху в глаза и совершить такой вот рискованный, сумасшедший поступок. Высота была около 100 этажей, это одна из самых высоких башен в Дубае. Никакой страховки, была только рука моего товарища — и все».

    Последние несколько лет модель колесит по миру с богатыми ухажерами, участвует в фотосессиях и, конечно, собирает лайки. Девушка уверена: чем экстремальнее, тем веселее.

    Подробности — в видеоматериале.

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