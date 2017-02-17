Московскую школьницу накажут за регулярные избиения сверстниц

Школьница, которая вместе с подругами устроила жестокое избиение одноклассницы
из-за неразделенной любви, снова оказалась в центре скандальной истории. В полицию обратилась еще одна пострадавшая и заявила, что ее избила Мария Ежова. Стражи порядка уже начали проверку.
Ежова опять решила вмешаться в отношения сверстников. Суд между тем уже начал рассматривать дело по факту ее первой драки. На этот раз, судя по всему, она действовала в интересах подруги, которая делила кавалера со знакомой. История как под копирку — две претендентки, один возлюбленный. Да и случилось все в том же торговом центре.
Итогом стало то, что одна из девушек, Арина Хренкова, получила сотрясения и ушибы. Школьница сняла побои и написала заявление.
Напомним, что впервые о Марии Ежовой заговорили, когда она вместе с подругами жестоко избила сверстницу. Драку на видео сняла их знакомая, а после запись оказалась в Интернете и вызвала большой общественный резонанс. На кадрах видно, как школьницу избивают ногами, руками, хватают за волосы. На этот раз детали избиения в кадр не попали. Между тем после драки Ежова отправляла пострадавшей сообщения с угрозами.
Арина Хренкова: «Она взяла меня за волосы, опрокинула. Я ударилась головой об асфальт, она ударила меня с ноги в лицо, потом ногой по голове. У меня рука разбита и сильный ушиб головы, у меня ссадины на шее».
Арине повезло — прохожие обратили внимание на потасовку и вступились за нее. Скорее всего, теперь 16-летней Марии Ежовой придется отвечать перед законом сразу по двум эпизодам.
Итогом стало то, что одна из девушек, Арина Хренкова, получила сотрясения и ушибы. Школьница сняла побои и написала заявление.
Напомним, что впервые о Марии Ежовой заговорили, когда она вместе с подругами жестоко избила сверстницу. Драку на видео сняла их знакомая, а после запись оказалась в Интернете и вызвала большой общественный резонанс. На кадрах видно, как школьницу избивают ногами, руками, хватают за волосы. На этот раз детали избиения в кадр не попали. Между тем после драки Ежова отправляла пострадавшей сообщения с угрозами.
Арина Хренкова: «Она взяла меня за волосы, опрокинула. Я ударилась головой об асфальт, она ударила меня с ноги в лицо, потом ногой по голове. У меня рука разбита и сильный ушиб головы, у меня ссадины на шее».
Арине повезло — прохожие обратили внимание на потасовку и вступились за нее. Скорее всего, теперь 16-летней Марии Ежовой придется отвечать перед законом сразу по двум эпизодам.
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