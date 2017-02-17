В Чикаго застрелили двухлетнего мальчика во время трансляции в Facebook: видео

Трагедия, которая произошла на улице в Чикаго, была зафиксирована на камеру во время трансляции в Facebook. Жертвой стрельбы стал двухлетний Лавонтей Уайт и мужчина, имя которого не раскрывается.
Малыш ехал в машине вместе со своей 20-летней тетей Брианной Девонте и ее 27-летним другом, который, по данным полиции, был известным членом преступной группировки.
На кадрах видно, как женщина поет, сидя на пассажирском сиденье в салоне. Когда машина завернула на узкую аллею, из другого авто вышел неизвестный мужчина, который открыл огонь. Он попал малышу Лавонтею в голову, такое же смертельное ранение получил друг Брианны, пишет Rollingout.
Женщине удалось выбежать из машины и позвать на помощь. На записи слышны крики бежавшей к домам Брианны: «Они застрелили его».
Вышедшая ей на помощь женщина попросила пострадавшую успокоиться. В ответ Брианна сказала: «Я получила пулю в живот, я не могу дышать». Женщина решила позвонить в службу «911», но Девонте попыталась ей воспротивиться.
Брианна Девонте: «Я не могу, я не могу ехать в больницу. Они могут отправить меня в тюрьму».
Тем не менее она была доставлена в больницу. В клинике выяснилось, что Брианна находится на четвертом месяце беременности. По мнению врачей, угрозы для ее жизни, как для жизни ее нерожденного ребенка, нет. Ее двухлетний племянник Лавонтей скончался через несколько часов после расстрела. А ее друг, чье имя до сих пор не раскрывается, погиб на месте.
На кадрах видно, как женщина поет, сидя на пассажирском сиденье в салоне. Когда машина завернула на узкую аллею, из другого авто вышел неизвестный мужчина, который открыл огонь. Он попал малышу Лавонтею в голову, такое же смертельное ранение получил друг Брианны, пишет Rollingout.
Женщине удалось выбежать из машины и позвать на помощь. На записи слышны крики бежавшей к домам Брианны: «Они застрелили его».
Вышедшая ей на помощь женщина попросила пострадавшую успокоиться. В ответ Брианна сказала: «Я получила пулю в живот, я не могу дышать». Женщина решила позвонить в службу «911», но Девонте попыталась ей воспротивиться.
Брианна Девонте: «Я не могу, я не могу ехать в больницу. Они могут отправить меня в тюрьму».
Тем не менее она была доставлена в больницу. В клинике выяснилось, что Брианна находится на четвертом месяце беременности. По мнению врачей, угрозы для ее жизни, как для жизни ее нерожденного ребенка, нет. Ее двухлетний племянник Лавонтей скончался через несколько часов после расстрела. А ее друг, чье имя до сих пор не раскрывается, погиб на месте.
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