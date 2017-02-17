Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 07:56
Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава. Польша, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

1 комментарий
Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

    Редкий для неволи малыш появился на свет в зоопарке польского города Вроцлава.

    Трубкозубы единственные в своем отряде в живой природе активны только ночью, днем их увидишь не часто. Они обитают в норах, их даже называют лучшими землекопами в мире, потому что выкопать яму один трубкозуб может быстрее нескольких человек с лопатами.

    Детеныш из польского зоопарка, по словам ветеринаров, чувствует себя хорошо, имя ему пока не придумали. Трубкозуба назовут, когда определят его пол.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru