Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

Редкий для неволи малыш появился на свет в зоопарке польского города Вроцлава.
Трубкозубы единственные в своем отряде в живой природе активны только ночью, днем их увидишь не часто. Они обитают в норах, их даже называют лучшими землекопами в мире, потому что выкопать яму один трубкозуб может быстрее нескольких человек с лопатами.
Детеныш из польского зоопарка, по словам ветеринаров, чувствует себя хорошо, имя ему пока не придумали. Трубкозуба назовут, когда определят его пол.
Детеныш из польского зоопарка, по словам ветеринаров, чувствует себя хорошо, имя ему пока не придумали. Трубкозуба назовут, когда определят его пол.
Комментарии