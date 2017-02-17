Детеныш трубкозуба появился на свет в зоопарке Вроцлава

Редкий для неволи малыш появился на свет в зоопарке польского города Вроцлава.

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Трубкозубы единственные в своем отряде в живой природе активны только ночью, днем их увидишь не часто. Они обитают в норах, их даже называют лучшими землекопами в мире, потому что выкопать яму один трубкозуб может быстрее нескольких человек с лопатами.



Детеныш из польского зоопарка, по словам ветеринаров, чувствует себя хорошо, имя ему пока не придумали. Трубкозуба назовут, когда определят его пол.