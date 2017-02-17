Найдена уникальная пленка с писателем Прустом

Канадские ученые обнаружили уникальное видео, на котором запечатлен французский писатель Марсель Пруст.

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Автор эпопеи «В поисках утраченного времени» попал в кадр в 1904 году во время свадьбы дочери его друга Анри Греффюля — Элен. Исследователи университета Лаваля уверены, что мужчина, пробегающий вниз по лестнице, именно Пруст.



Его присутствие на торжестве задокументировано, и образ совпадает с сохранившимися фотографиями. К тому же, по словам ученых, узнать Пруста можно и «по одежке». Все мужчины на свадьбе одеты в черные фраки и цилиндры, как того требовал этикет, в то время как литератор — в котелке и светлом пальто.