Легендарный шахматист Спасский отмечает 80-летие

Сегодня принимает поздравления с 80-летним юбилеем один из ярчайших отечественных шахматистов, десятый чемпион мира Борис Спасский.

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Вся его жизнь наполнена такими драматичными поворотами, с какими не сравнится ни одна шахматная партия. Сам гроссмейстер на встрече с журналистами в Москве рассказал, что научился играть в 5 лет.



Мир черно-белых клеток, по его словам, так «схватил за горло», что не отпускает до сих пор. Даже когда он был ребенком, спастись от мата Спасского практически ни один соперник был не в состоянии.



Мировую шахматную корону Спасский завоевал в 69-м, а через три года в острейшем поединке отдал ее американцу Фишеру. Гроссмейстер опасался, что после этого играть ему в Советском Союзе не дадут, и эмигрировал во Францию, откуда вернулся на родину только 5 лет назад.