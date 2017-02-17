Порошенко ввел неотложные меры в связи с угольной блокадой

На Украине ввели неотложные меры по нейтрализации угроз энергобезопасности страны.
Президент Порошенко подписал указ, который ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Предусматривается создание резерва энергоугля, а также другие меры в связи с блокированием его поставок из Донбасса.
В конце января группа экстремистов из бывших участников АТО заблокировала на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Было заявлено, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все товарные перевозки — это контрабанда.
Блокада привела к перебоям с поставками на Украину угля антрацитовой группы, который добывается в Донбассе. В связи с этим власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
В конце января группа экстремистов из бывших участников АТО заблокировала на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Было заявлено, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все товарные перевозки — это контрабанда.
Блокада привела к перебоям с поставками на Украину угля антрацитовой группы, который добывается в Донбассе. В связи с этим власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
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