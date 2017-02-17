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  • 17.02, 07:57
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Трамп на пресс-конференции преподал урок журналистики

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Трамп на <nobr>пресс-конференции</nobr> преподал урок журналистики

Трамп на пресс-конференции преподал урок журналистики

Трамп на <nobr>пресс-конференции</nobr> преподал урок журналистики

    Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме решил научить журналистов работать.

    Президент США уверен, что люди больше не верят прессе, которая, по его мнению, в последнее время все чаще сообщает «фейковые новости». Возразил Трампу небезызвестный корреспондент CNN Джим Акоста, но вновь получил жесткий ответ.

    Дональд Трамп, президент США: «Я выиграл не потому, что люди слушали вас, это уж точно. Но мне здесь хорошо. Завтра люди скажут: Дональд Трамп рвет и мечет на пресс-конференции. Я не рву и не мечу. Я просто говорю вам: вы нечестные люди».

    По мнению Трампа, СМИ реально мешают его работе, в частности, налаживанию отношений с Россией. Президент назвал «ерундой» новости о связях его предвыборного штаба с Россией. И заявил, что хотел бы поладить с Москвой, даже если это не нравится американской прессе.

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