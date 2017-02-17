МИД Италии: Рим работает над снятием санкций и возвращением РФ в G8

Италия надеется, что с преодолением санкционного режима в отношении РФ можно будет вернуться к формату «восьмерки», и Рим работает над этим, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Мы надеемся, что, преодолев санкционный режим, можно будет вернуться к формату „восьмерки“. И это та цель, над достижением которой ведется работа».
Такое заявление он сделал на полях саммита глав МИД G20 в Бонне. Альфано отметил, что «времени до саммита в Таормине в конце мая не хватает». По его мнению, «только неразумный может настаивать на сохранении охлаждения в отношениях между США и РФ и РФ и ЕС», передает ТАСС.
В пятницу Альфано проведет встречу с российским коллегой Лавровым. Также он обсудит санкции против РФ с госсекретарем США Тиллерсоном, сообщает РИА Новости.
Очередной саммит G7 пройдет под председательством Италии в Таормине на Сицилии 26–27 мая. В Италии все настойчивее звучат предложения пригласить на встречу президента России. В частности, к этому публично призывали видные политики, включая бывшего премьер-министра Романо Проди. Сам Альфано также ранее не исключал такой возможности.
Тем не менее глава правительства Италии Паоло Джентилони в ходе недавнего визита в Лондон заявил, что, несмотря на стремление нормализовать отношения с РФ, возвращение формата «восьмерки» «не представляется на данный момент реалистичным».
Такое заявление он сделал на полях саммита глав МИД G20 в Бонне. Альфано отметил, что «времени до саммита в Таормине в конце мая не хватает». По его мнению, «только неразумный может настаивать на сохранении охлаждения в отношениях между США и РФ и РФ и ЕС», передает ТАСС.
В пятницу Альфано проведет встречу с российским коллегой Лавровым. Также он обсудит санкции против РФ с госсекретарем США Тиллерсоном, сообщает РИА Новости.
Очередной саммит G7 пройдет под председательством Италии в Таормине на Сицилии 26–27 мая. В Италии все настойчивее звучат предложения пригласить на встречу президента России. В частности, к этому публично призывали видные политики, включая бывшего премьер-министра Романо Проди. Сам Альфано также ранее не исключал такой возможности.
Тем не менее глава правительства Италии Паоло Джентилони в ходе недавнего визита в Лондон заявил, что, несмотря на стремление нормализовать отношения с РФ, возвращение формата «восьмерки» «не представляется на данный момент реалистичным».
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