Рой Джонс обещал шокировать мир в поединке с Ганном

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой
Джонс-младший в ночь на субботу проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBF с канадцем Бобби Ганном.
12-раундовый бой в весовой категории до 90,71 кг состоится в Вилмингтоне, США. 48-летний американец с российским паспортом будет биться с 43-летним канадцем, известным в США прежде всего по выступлениям в кулачных боях без перчаток.
Рой Джонс, боксер: «Никто не думает, что я еще могу наносить удары, могу боксировать все 12 раундов, могу делать все то, что я делал раньше. Так что я собираюсь шокировать мир. Кроме того, я собираюсь шокировать мир в правильном понимании. Я боксирую 38 лет, для меня ничего другого не существует».
Джонс-младший отметил, что находится в хорошей физической форме, передает ТАСС.
В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, Рой Джонс проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. В 2016 году боксер провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и у малоизвестного Родни Мура по очкам.
Рой Джонс, боксер: «Никто не думает, что я еще могу наносить удары, могу боксировать все 12 раундов, могу делать все то, что я делал раньше. Так что я собираюсь шокировать мир. Кроме того, я собираюсь шокировать мир в правильном понимании. Я боксирую 38 лет, для меня ничего другого не существует».
Джонс-младший отметил, что находится в хорошей физической форме, передает ТАСС.
В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, Рой Джонс проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. В 2016 году боксер провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и у малоизвестного Родни Мура по очкам.
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