Трамп заявил, что унаследовал от Обамы «бардак» в стране и мире

Дональд Трамп пожаловался, что Барак Обама оставил ему «бардак» по всем фронтам.
Дональд Трамп, президент США: «Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!».
По словам Трампа, бардак после Обамы остался везде — и в США, и за рубежом, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Рабочие места утекают из страны, низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели — Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом».
По словам Трампа, бардак после Обамы остался везде — и в США, и за рубежом, передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Рабочие места утекают из страны, низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели — Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом».
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