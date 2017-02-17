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  • 17.02, 07:57

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы «бардак» в стране и мире

8 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria
Трамп заявил, что унаследовал от Обамы «бардак» в стране и мире

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы «бардак» в стране и мире

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы «бардак» в стране и мире
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Дональд Трамп пожаловался, что Барак Обама оставил ему «бардак» по всем фронтам.

    Дональд Трамп, президент США: «Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!».

    По словам Трампа, бардак после Обамы остался везде — и в США, и за рубежом, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп: «Рабочие места утекают из страны, низкая оплата труда, беспорядок и нестабильность за рубежом, куда бы вы ни посмотрели — Ближний Восток, Северная Корея, но мы позаботимся обо всем этом».

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