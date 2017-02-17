Глава ЦРУ отверг обвинения в сокрытии информации от Трампа

Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео прокомментировал сообщения в СМИ о том, что американская разведка утаивает информацию от президента Трампа.
Майкл Помпео, директор ЦРУ: «Задача ЦРУ заключается в том, чтобы обеспечивать президента как можно более хорошей разведывательной информацией и объяснять основу, на которую опираются эти сведения. ЦРУ не скрывает, не скрывало и никогда не будет скрывать разведывательную информацию от президента. Точка».
Помпео не понимает, о каком примере сокрытия информации от первого лица государства идет речь в публикации The Washington Post. Соответствующую статью он назвал неверной, по его мнению, «она ставит под сомнение честность тысяч профессиональных сотрудников разведки посредством тиражирования сплетен без цитирования хотя бы одного примера, подкрепляющего эти утверждения», передает ТАСС.
По версии WSJ, американские разведслужбы не предоставляют Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются за их сохранность. В частности, президенту не рассказывали о «методах, которыми разведывательные ведомства пользуются для сбора информации», в том числе для ведения шпионажа в отношении других государств. По мнению издания, решение глав спецслужб скрывать некоторую информацию от главы государства свидетельствует о расколе между разведсообществом и президентом.
Помпео не понимает, о каком примере сокрытия информации от первого лица государства идет речь в публикации The Washington Post. Соответствующую статью он назвал неверной, по его мнению, «она ставит под сомнение честность тысяч профессиональных сотрудников разведки посредством тиражирования сплетен без цитирования хотя бы одного примера, подкрепляющего эти утверждения», передает ТАСС.
По версии WSJ, американские разведслужбы не предоставляют Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются за их сохранность. В частности, президенту не рассказывали о «методах, которыми разведывательные ведомства пользуются для сбора информации», в том числе для ведения шпионажа в отношении других государств. По мнению издания, решение глав спецслужб скрывать некоторую информацию от главы государства свидетельствует о расколе между разведсообществом и президентом.
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