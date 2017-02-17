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  • 17.02, 07:56

СМИ узнали о возможном уголовном преследовании Флинна

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СМИ узнали о возможном уголовном преследовании Флинна

СМИ узнали о возможном уголовном преследовании Флинна

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн может быть привлечен к ответственности за дачу ложных показаний агентам ФБР относительно содержания бесед с российским послом.

Об этом газета The Washington Post пишет со ссылкой на «действующих и бывших американских официальных лиц». По ее данным, беседа от 24 января ставит Флинна под угрозу юридического преследования, так как лгать ФБР — это преступление. Однако в конечном итоге решение о привлечении соратника Трампа к ответственности примет Минюст.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как обнаружилось, что он дал неполную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Сам Флинн сообщил, что «не пересекал границ» в телефонном разговоре с Кисляком.

Тем временем вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Харуорд отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост, оставленный Флинном. Как сообщает ТАСС, Харуорд выдвинул условия, которые Белый дом отказался выполнять.

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